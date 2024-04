Volikogu valis arvukatest tehnikatõrgetest hoolimata ühel häälel Viljandi uueks linnapeaks Johan-Kristjan Konovalovi

Linnavolikogu kogunes erakorralisele istungile reedel kell 16 Sakala keskusesse. Lühike päevakord nägi ette justiitsministriks saanud Madis Timpsonile linnapea ametist lahkumise hüvitise maksmise ja linna teenetemärgi andmise ning Reformierakonna kandidaadi Johan-Kristjan Konovalovi linnapeaks valimise. Volikogu esimees Helmen Kütt põhjendas teenetemärgi andmist sellega, et Timpson on kõige kauem ametis olnud Viljandi linnapea ning tal õnnestus seitse aastat väldanud ametiaeg üle elada nii, et talle ei avaldatud ainsatki korda umbusaldust.