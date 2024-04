Põhja-Sakala vallavanem: nii palju halba pole ma elus teinud, et peaks veel nii kaua ühiskondlikult kasulikku tööd tegema

Põhja-Sakala vallavanem Karel Tölp meenutas, et omal ajal oli ta Põhja-Sakala vallavanema koha vastu võtnud seetõttu, et parajasti juhtus igav olema ning töö tundus huvitav. "Ma ei osanud muidugi eeldada, et mul saab nii põnev olema," lisas ta muiates.

Eesootavatel valimistel ta oma kinnitusel Põhja-Sakala vallas kindlasti kandideerida ei kavatse. "Ma olen siin paljudele poolnaljaga öelnud, et ma ei usu, et oleksin oma senises elus nii palju halba teinud, et peaks veel nii kaua ühiskondlikult kasulikku tööd tegema," ütles ta ning lisas seejärel tõsisemalt, et on juba 1999. aastast poliitikas ja valimistel osalenud ning tegelikult on tal kahtlusi ka selles, kas ta üldse järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimistel kandideerib. Järgmised poolteist aastat kavatseb ta aga Põhja-Sakala valda juhtida ning antud lubadust täita. "Püüan majandusasjad vallas enne lahkumist nii korda saada, kui on võimalik, ja selle nimel me tööd teeme," kinnitas ta.