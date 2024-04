Hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud Kaare koolis on küll vaid sadakond õpilast, aga nad vajavad palju väikeklasse, sest mõnel juhul tuleb lapsi õpetada üks ühele olukorras ehk ruumis on vaid õpilane ja õpetaja.

Haridusministeeriumist kommenteeriti kümme päeva pärast plaani saamist, et see on arutusel nii koolivõrgu kui kaasava hariduse eesmärke silmas pidades.