Jaak Aaviksoo: oleme lasknud ennast eksitada printsiibitust heasoovlikkusest ja ettekujutusest, et asjad kuidagi iseenesest lahenevad

Jaak Aaviksoo, mida te haridusministeeriumi eelarvet lahti lammutades leidsite?

Haridusminister Kristina Kallas otsib arusaadavat vastust küsimusele, et kui Eesti hariduskulutused on suuremad kui teistes Euroopa riikides, miks ei suuda me siis maksta palka, mida õpetajad väärivad. See on väga hästi sõnastatud küsimus, ent sellele vastuse leidmine ei ole nii lihtne, nagu esimese hooga võiks paista. Haridusministeerium on moodustanud töörühma, kus mina olen konsultandina ametis. Oma kogemustele tuginedes püüangi nõu anda.