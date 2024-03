Küsimusele, kui paljud viljandimaalased on vaktsineeritud COVID-19 vastu, vastas haigla kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Maarja Evert, et vaktsineerituid on maakonnas 64,9 protsenti. «Huvi võiks olla kindlasti suurem, sest suvi on lühike. Seda ei ole mõtet haiglas veeta.»