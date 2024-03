Ornitoloogiaühing ootab teateid rändlindudest

Ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali ütles, et Viljandimaal on tänavu veebruari teisest poolest nähtud põldlõokest, tundrahane, sookurge, kuldnokka, kiivitajat ja laululuike. Neist kõige rohkem ehk 22 vaatlust on olnud põldlõokese kohta, kusjuures suuremates salkades on olnud 10–50 lindu.

«Linde tuleb üha juurde ja vaatlusi samuti,» tõdes ta. «Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimaluse korral ka lindude sugu ja vanus. Tähtis on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.»

Ornitoloogiaühing palub vaatlusandmed kirja panna rakenduses PlutoF GO või platvormil PlutoF, kust need jõuavad avalikku andmebaasi eElurikkus. Vaatluste tegemise juhendi leiab kodulehelt www.eoy.ee/fenovaatlused.

Igal kevadel püüavad põldudel pilku suured parved hanesid, keda on mitu liiki. Tali märkis, et hallhane näeb vaid rannikul, kuid sisemaale ja seega ka Viljandimaale jõuavad tundrahani ning suur-laukhani. Ta täpsustas, et esimene neist oli varem alamliigina rabahane nime all, kuid paar aastat tagasi said rabahane alamliigid eraldiseisva liigi staatuse: tundrahani ja rabahani.

«Rabahani ehk varasem alamliik taiga-rabahani on meil läbirändel pigem haruldane, tundrahani on aga tavaline. Neid liike on keeruline teineteisest eristada ja piisab, kui pannakse kirja määramata hani või tundrahani. Rabahane määramiseks on vajalik fotodokumentatsioon,» kõneles Tali.

Iganädalased kokkuvõtted rändlindude saabumisaegadest avaldab ornitoloogiaühing EENeti meililistis «Linnuhuvilised», millega saab ühineda aadressil lists.eenet.ee/mailman/listinfo/linnuhuvilised.

«Esimestena jõuavad kevadel Eestisse sookurg, hallhani, kaelustuvi, kiivitaja ja põldlõoke,» lisas Tali. «Järgmiste nädalate jooksul võib oodata ka esimesi valge-toonekurgi ja laulurästaid. Need on lähirändurid, kes on talve veetnud näiteks Lääne-Euroopas või mujal lähematel talvitusaladel. Suurem lindude ränne on alles ees, tippaeg on aprilli lõpus ja mai alguses, osa kaugrändureid saabub Aafrikast ja Aasiast alles mais.»

Eesti ornitoloogiaühing kogub ornitofenoloogilisi vaatlusi ehk andmeid esimeste saabunud rändlindude saabumisaegade kohta 1922. aastast.