Kohalike pahameele vapijuhtumiks on praegu saanud Läänemaa Metsküla kooli sulgemine, ent selliseid juhtumeid on ju Viljandi maakonnaski hiljuti olnud, näiteks Mulgi vallas Kaarli rahvamaja. Ikka ja jälle on ühel pool mõistetavalt nördinud ja kurvad kohalikud elanikud, kes näevad teenuste ja võimaluste üha kaugemale kolimist, ning teisel pool omavalitsus, kes laiutab käsi ja selgitab, et kõige jaoks raha lihtsalt ei jätku. Kui kõike teha ei saa, tuleb järelikult valida, kus ja mida teha. Siin tulevad mängu matemaatika ja tulevikuprognoosid ning alati on keeruline öelda, kummal siis õigus on.