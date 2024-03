Viljandi vallas valmistutakse läbirääkimisteks, arvutatakse hariduskulusid ning ollakse murelikud

Nagu omavalitsuste liidu juht ja Viljandi vallavanem Alar Karu märkis, on olnud mõnevõrra nörritav poliitikute suust kuulda, et üks murekohti meie hariduse rahastamises on see, et mõned omavalitsused kipuvad riigi meetmeid, näiteks üldhariduskoolide ülalpidamiseks mõeldud toetust, ära kasutama muu peale, nii et kogu raha ei pruugi laste ja hariduseni jõuda. Lisaks on Karu hinnangul taunitav, et läbirääkimisi ei kavandata maakonnaüleselt, vaid jääb mulje, et püütakse igat omavalitsust eraldi mõjutada koolivõrku kokku tõmbama.