Nädala palgalõhe ⟩ Viljandi ja Tallinn, naised ja mehed, olevik ja tulevik

Esmapilgul ajab mossitama. Teisel vaatamisel selgub, et oleme hoopis suhteliselt heal järjel rahvas: oleme Eestis keskmise palga poolest neljandal kohal, meist eespool on Tallinn oma 2204 euroga kui täiesti eraldi seisev üksus ning ka Harju- ja Tartumaa. Kui juurde lisada tõik, et Tallinnas ja Harjumaal on ka kinnisvara omamine ja üürimine kallim, siis esialgu polegi justkui põhjust kurta. Töötus on teiste maakondadega võrreldes üsna väike, keskmine palk enamikust pisut kõrgem ning hoolimata nutuse olemisega omavalitsusjuhtidest, kes kuskilt lisaraha ei leia, tundub, et esialgu on suuremad krahhid meid tabamata jätnud.