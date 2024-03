VABA MÕTE ⟩ Kui suhkur, siis suhkur

Kui Eesti ministrid tahavad oma rahvast päästa rasvumisest ja kõigest muust halvast, mida suhkur põhjustab, siis seda tulebki neil teha. Pole mõtet võtta ühte toodet sadade seast ja öelda, et just selles olev suhkur on kahjulik. Limonaad on tervisele kahjulik, sest seal on palju suhkrut. Aga kuidas on võimalik, et kahjulik on ainult selles olev suhkur? Kui me tahame midagi maksustada, tuleks maksustada ikka seda halba toimeainet ehk siis maks tuleks kehtestada kõigele, mis sisaldab suhkrut. Või jätta üldse kehtestamata.