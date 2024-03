Esialgsetel andmetel teatati häirekeskusele, et roolis võib olla joobes juht. Kohale saabunud politsei tuvastas, et juht oli kaine ning juhtimisõigusega.

Politsei sõnul juhtus õnnetus seetõttu, et autojuht ei olnud teadlik, et sellel teelõigul on järsk kurv ning sõitis otse teelt välja ning vastu kivi. Tegemist ei olnud kohaliku inimesega. Autos viibinud inimesed pääsesid õnnetusest ehmatusega.