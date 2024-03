Riukalikud on need probleemid, mille puhul on seotud palju tegureid ja mis näivad lahendamatuna. Et muutujaid on mitu ja need on raskesti määratletavad, nõuab riukalike probleemide lahendamine põhjalikku arusaamist asja olemusest ja asjaosalistest. Sealjuures ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Sõltuvalt meie ootustest võivad mõnikord olla laual vaid halvad ja veel halvemad variandid.