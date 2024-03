Juhtkiri ⟩ Selja taga seisku riik

Seega on igati põhjendatud mõte, et parkimiskontrolöril võiks olla kehakaamera. See võib tunduda küll naljakas, justkui oleks Viljandi mõni geto, paraku on rünnakud selliseks mõtteks põhjust andnud. See kaamera ei peaks ju kogu aeg töötama, peaks aga olema vajaduse korral nupust kiiresti sisselülitatav. See aitaks ehk lubamatuid intsidente ära hoida – kes see ikka otse turvakaamera vaateväljas vargile läheb – ja tuletaks inimestele inimlikke käitumismaneere meelde. Teisalt oleks sellest suur abi tagantjärele juhtunu asjaolude selgitamisel ja sõna-sõna-vastu-olukorra vältimisel.

Kindlasti on tähtis, et tööülesandeid täitvad, eriti avalikus sektoris või selle heaks töötavad inimesed töötaksid täie teadmisega, et nende selja taga on nii omavalitsus kui riik. Niisugused rünnakujuhtumid, nagu on Viljandis juba kaks korda parkimiskontrolöri vastu toime pandud, tuleb meie õigussüsteemil mööndusi tegemata lõpuni menetleda. Töötegijal lihtsalt peab olema teadmine, et tal on riigi kaitse, olgu ta siis ületunde tegev sahamees, kel tuleb lumega võidelda, või parkimiskontrolör, kes püüab linnas korda luua ja tagada, et meil kõigil parem oleks.