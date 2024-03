Juhtkiri ⟩ Eelarve pole täppisteadus

Põhja-Sakala valla tänavust tulumaksu laekumist puudutav optimistlik prognoos võib esialgu küsimusi tekitada: ilmselt pole kellelgi märkamata jäänud, et majandusolud on, nagu nad on, ning töötuski on mõnevõrra kasvanud. Tasub muidugi meeles pidada, et ega eelarve tegemine ole täppisteadus, seepärast see ju eelarve ongi. Päris arved tulevad hiljem ning aasta lõpus kokkuvõtteid tehes võib selguda, et on läinud paremini, kui esialgu arvati. Või halvemini. Eelarveid tehaksegi prognooside pealt ja need võivad nii täppi kui mööda minna. Omavalitsusele on muidugi kõige parem prognoosiga täppi panna, sest ühtepidi eksides jäävad vajalikud investeeringud tegemata ning teistpidi võivad arved, näiteks palgad, maksmata jääda. Seega tasub eelarvesse kirjutada võimalikult õigena tunduvaid arve.