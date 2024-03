Kas me oleme valmis ja võimelised hoidma üleval praegust asustusstruktuuri?

Kommentaarid ja hinnangud on tavaliselt sõnastatud nii, et riik teeb kõik selleks, et maal elu välja sureks ja kõik sealt ära läheks. Või seotud vähemalt koolitee ebamõistliku pikkuse ja noorte tulevaste haridusvõimalustega. Sageli jäävad kommentaaridest välja hariduse kvaliteet ja üldine kvaliteetse gümnaasiumihariduse kättesaadavus.

Harva kostab siinjuures kõrvu adekvaatseid arvamusi, miks see kõik nii on läinud. Koolivõrk on ju seniajani olemas. Kättesaadav ja suurele osale õpilastele suhteliselt lähedal. Võimalik, et on erandeid, aga kooli­transportki on korrektselt korraldatud ja sätitud ka kõrvalisematele kohtadele kättesaadavaks. Ikka kahaneme ja vananeme ning ma julgen väita, et koolivõrgu olemasolul ei ole rahvaarvu või asustusvõrgu säilimisel olnud eriti kandev osa. Õigemini on kõik kooliga seonduv vaid ruuduke mosaiigis, millele tuginedes saab piirkondade maksimaalsele võrdsusele suunatud poliitikat suunata.