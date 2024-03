Juhtkiri ⟩ Kuhu lapsed panna?

Kevades on alati piduliku lõpu ja uue alguse ­ootust. Nojah, märtsi algust on küll veidi ennatlik uhkelt kevadeks nimetada, ent sulanud lumi, särav päike ja soojakraadid annavad selleks õigustust. Paljudel lastel on jäänud lasteaias käia veel vaid mõned kuud ning seejärel on aeg kooliteel sammuma hakata. Aga kuhu see tee viib?