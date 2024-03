ARE TINTS ⟩ Abilinnapea? Aga loomulikult!

«Kui Tonio Tamra oli teatanud, et ta peab tervislikel põhjustel ameti maha panema, ja olime hakanud uut abilinnapead otsima, siis juba teisel või kolmandal päeval turgatas mulle pähe Are nimi. Arvestades seda, et omavalitsused on alatihti silmitsi riukalike küsimustega, ongi meil vaja ühte omavalitsuses töötamise kogemusega optimisti. Peeter Koppel on tabavalt öelnud, et pessimistidel on enamasti õigus, aga optimistid muudavad maailma. No vot, seda Viljandi vajabki,» räägib Salumäe.

Salumäe teab Tintsi 2010. aastast – ajast, mil too töötas Männimäel Viljandimaa noortekeskuses. «Mina olin siis õpilasaktivist, kes võitles noortekeskuse sulgemise vastu, ja tema noortekeskuse töötaja,» meenutab ta. «Keskuse sulgemist me ära hoida ei suutnud, kuid esimene ühine asi sai aetud. Uuesti hakkasime kokku puutuma läbi ettevõtte Elamuspank, mille üks asutajaid Are oli ning kuhu ma end kunagi õpetajaametit pidades suvepuhkuste ajaks appi pakkusin. Et abikäed olid teretulnud, oligi Are esimene, kes minuga suhtles ja õpetas selgeks, kuidas igasuguseid mänge läbi viia. Nii juhtus, et õige mitmel aastal sõitsime suve jooksul koos autos sadu, kui mitte tuhandeid kilomeetreid ja korraldasime meeskonnamänge. Nendel suvedel õppisin Aret tundma kui väga head meeskonnajuhti, kes suudab ka kriitilistel hetkedel säilitada külma närvi ja hoida sihti. Neid, kes säilitaksid rasketel hetkedel optimistliku meele, ei ole meie ümber nii palju, kui me tahaks arvata, ja Are on üks neist haruldastest inimestest.»