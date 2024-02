Esimene kuu tasulist ühistransporti ei ole sõitjate arvu vähendanud ning Viljandimaal tõi see jaanuaris sisse 16 200 eurot, mis teeb kuus senti iga liinikilomeetri peale. Kõige rohkem on bussides õpilasi ja inimesi, kellel on tasuta sõidu õigus. Samas teevad muret õpilased, kes ei soovi oma bussisõitu registreerida.