Lumi taandub kevadise hooga

Meteoroloogilisest vaatevinklist arvatakse püsivaks selline lumikate, mis on maas vähemalt 30 päeva järjest või on selle aja jooksul ka maksimaalselt kolm lumeta päeva. Need kolm päeva võivad olla kas järjest või üksikutena. Lumikatte paksus peab olema vähemalt sentimeeter. Talve jooksul võib olla mitu püsivat lumikate. Enamasti on selliseid perioode üks või kaks ning mitme puhul neid ei liideta. Mõnel talvel püsivat lumikatet aga ei tekigi.