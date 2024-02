Vabad kodanikud ei lükka vastutust teiste kanda, vaid täidavad oma kohustusi ise

Ameerika kirikuõpetaja, kirjanik ja üks liberaalse protestantismi mõjukamaid hääli Harry Emerson Fosdick sõnas kord: "Vabadus on alati ohtlik, aga see on kõige ohutum asi, mis meil on."

30 aastat tagasi alustasime Ukrainaga samalt stardijoonelt, kahjuks käib praeguseks Ukraina sõda Venemaaga juba kolmandat aastat, meie aga oleme NATO-s ja Euroopa Liidus. Järelikult oleme teinud õigeid otsuseid. Tahaksin kõigile meelde tuletada, et ärgem võtkem sellist elu siiski kui uut normaalsust. Inimesel on lihtne harjuda, aga me ei tohiks seda teha. Peame olema valvsad ja ühtse hingamisega ühiskond.

President Lennart Meri on öelnud: "Eesti riik on kulukas ja Eesti riik on kallis. Ta on kulukas kodaniku rahataskule ja ta on kallis kodaniku südamele."

Praegu on Eestis majanduslikult väga keerulised ajad, enamik omavalitsusi tuleb eelarvega ots otsaga kokku ning väga suuremahulisi projekte ette võtta kahjuks ei saa. Nii ka Viljandis. Kindel on aga see, et igale mõõnale järgneb tõus. Võtkem probleeme kui väljakutseid ning tunneme rõõmu pisiasjadest – paneme tähele ka neid nüansse, mis päeva jooksul meile rõõmu pakuvad. Meil on katus pea kohal ning töö, mis annab meile eluks vajaliku sissetuleku. Nii tekivad väikestest rõõmudest lõpuks suured rõõmud.