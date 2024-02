Nädala lahkujad ⟩ Põhja-Sakala valla perearstid

Tervisekassa on aastate jooksul perearstide leidmise ja asendamisega üsna suures hädas olnud. Mitu nende leidmiseks korraldatud konkurssi on lõppenud lihtsalt praksiste liitmise või ajutiste asendusarstide leidmisega. Järjekordsed konkursid lähevad varsti lahti Põhja-Sakala valda uute arstide leidmiseks, sest kaks Suure-Jaanis töötavat perearsti on teatanud, et tahavad järgmisel aastal pensionile minna.