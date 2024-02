Lugejakiri: soovin Viljandi kassiomanikele loomapidamise eeskirjadest kinnipidamist

Lugejakiri. Pilt on illustratiivne.

21. veebruaril avaldati Sakalas lugu kassist, keda keegi oli oletatavasti õhupüssist tulistanud. Selle loo põhjal on minu arvates selge, et väärteos on suuresti süüdi kassi omanik ise, kellel ei ole selged Viljandi linnavalitsuse kehtestatud loomade linnas pidamise nõuded.