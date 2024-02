Juhtkiri ⟩ Reeglid olgu mõistlikud

Arvestades, et viljapuid see reegel ei puuduta, ei tuleks paljud artiklit lugemata üldse selle peale, et kolmesentimeetrise jämedusega oksakese saagimiseks tuleks kuskilt luba taotleda. Nõuet täites võib aga juhtuda, et sul keelatakse omaenda aias puuoksa saagimine ära. Peadki leppima sellega, et see jääb mõnele käigurajale ette või varjab magamistoa akna eest valgust.