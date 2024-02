Tartu Kiirabi tehnikateenistuse juht Marek Raudjalg palus linnavalitsuselt kirjalikult selgitust, kuidas on nüüd Viljandis kiirabiautodel kõige õigem käituda, et mitte parkimistrahvi saada. «Kas peame hakkama parkimiskella kasutama? Või kuna tegu on alarmsõidukiga ja kiirabiautod ei tee erasõite, siis saaksime teie poolt loa parkida ilma parkimiskella kasutamata? Eeldaksin, et kui selline kokkulepe teiega on võimalik, siis see kehtiks ka juhul, kui operatiivarvestuses olev brigaad läheb endale poodi lõunasööki ostma,» seisab sihtasutuse saadetud pöördumises.