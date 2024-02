Viljandimaa üritused laupäeval, 24. veebruaril

KINO

Centrumi kinos kell 11 «Müsteerium Veisemäe kiirrongil», kell 11.20 «Meisterkokk Mary», kell 12.45 «Väikesed superlennukid: Täiskiirusel. Film», kell 13.20, 15.55 ja 18.30 «Elu ja armastus», kell 14.50 «Emma ja must jaaguar», kell 17.05 «Bob Marley: One Love», kell 19.25 «Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training» (Jaapan, 2024),kell 21.05 «Madam Võrk», kell 21.45 «Armastan sind vihata». Tallinna tänav 22, Viljandi.