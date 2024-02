«Hoonel tekkisid juba mitu aastat tagasi praod seintesse ja lagedesse,» ütles abivallavanem Dmitri Orav. Ta selgitas, et mõni aasta tagasi tehti ekspertiis ja asuti toimuvat jälgima. Läinud aasta sügisel pöördus kooli direktor Jaak Israel valla poole, sest praod olid suuremaks läinud. Nagu Orav kinnitas, on neid juurde tulnud köögiploki poole ja välisseintesse ning vajumine tõmbab ka söögisaali siseseinu kaasa. Ta rõhutas, et viimatise auditi järgi kohe homme midagi pähe kukkuma siiski ei hakka.