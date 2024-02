Juhtkiri ⟩ Kulud kipuvad alles jääma

Ilmselgelt tähendab aga näiteks varguste arvu kasv ning politseiniku avameelne tõdemus, et näiteks jalgratta vargus ei ole kuritegu, millega esmajärjekorras tegelda, seda, et peame kodanikena valvsad olema. Üle vaatama, et uksed oleksid lukus, suveöödel aknadki kinni. Jalgrattad ja muu väärtuslikum kraam peidus. Peame mõtlema turvakaamerate ja signalisatsiooni paigaldamisele oma majja ja suvilasse. Seda enam et ka vargad loevad lehti ja vaatavad ­uudiseid ning nemadki teavad, et politseil ülemäära palju ressursse nende püüdmiseks ei ole.