Viljandimaa üritused kolmapäeval, 21. veebruaril

ÜRITUSED

KINO

Centrumi kinos kell 11.40 «Kina ja Yuk: polaarrebaste seiklused», kell 11.55, 15.55 ja 18.30 «Elu ja armastus», kell 13.35 «Kõik me võõrad», kell 14.30 «Bob Marley: One Love», kell 16.50 «Emma ja must jaaguar», kell 19 «Ilvesmees», kell 20.55 «Femme», kell 21.15 «Madam Võrk». Tallinna tänav 22, Viljandi.