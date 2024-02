Vaba mõte ⟩ Mida inimesed tahavad

Ma pole kindlasti seda meelt, et iga hinnaga, kas või nui neljaks peab avatuna hoidma näiteks kümne lapsega algkoole, 11 lapsega põhikoole ja 12 lapsega gümnaasiume. Olles ise introvert ja suurte rahvahulkade võõristaja, usun, et oleks üsna palju noori, kes tunneksid end sellistes koolides väga hästi. Aga nii väikseid gümnaasiume ega koole Viljandimaal ei olegi.

Riik, kes on ilmselgelt võtnud suuna riigigümnaasiumidele ning võimalikult suurte ja kuluefektiivsete koolidega haridusvõrgustiku rajamisele, on esialgu ainult pealekäija rollis, kuigi jõuvõtted on tegelikult laual, näiteks kõikide kraanide kinnikeeramine, kas või keeld põhikoolidele jagatud rahast sentigi gümnaasiumidele anda. Omavalitsused on enamasti need, kes peavad seejärel ära korraldama kas enda soovitavate gümnaasiumide rahastamise või siis kõik sulgemisega kaasneva, alates elanike pahameelest, õpilaste transpordist, õpilaskodudest ning lõpetades küsimusega, mis noortest edasi saab.