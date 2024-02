See, et omavalitsustel ei lähe kõige paremini, võib riiki isegi huvitada, ent midagi teha on tal keeruline. Eelmise aasta summasid kokku lüües selgus, et eestlased käitusid täpselt nii, nagu lakke lennanud intresside ja iga kuu suuremaks muutuvate hindade puhul ikka käitutakse: tõmbasid oma tarbimist kokku. See ei tohiks olla üllatav.