Mulgi valla sotsiaalvaldkonna töötajate palgatõususoov on igati mõistetav: viimastel aastatel ülespoole hüpanud eluspüsimise hind on palkadel, eriti enamikul avaliku sektori palkadel, kandade välkudes eest ära lipanud. Mõnes omavalitsuses on eelarve paremas seisus kui mujal ja see viib klassikalise palgasurveni. «Miks nemad saavad rohkem kui mina?» küsib töötaja nõutult.