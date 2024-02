«Tervisekassa on meid tänanud, et oleme hakanud sedavõrd varakult tegutsema, et meil perearstipraksised säiliksid,» sõnas Põhja-Sakala abivallavanem Kaie Toobal. Samas nentis ta, et peale huvi tundmise ja tähelepanu juhtimise vald esialgu midagi muud teha ei saa, sest perearstide leidmise ülesanne on Eestis tervisekassal. Toobal tunnistas, et tulevikuperspektiiv teeb valla ärevaks.