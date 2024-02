Eesti põllumehed tegid sel nädalal ühise avalduse, milles leiavad, et nad on sattunud sügavaimasse kriisi alates Euroopa Liiduga liitumisest. Põllumajandusettevõtted on aastaga kaotanud tulu ligi 70 miljonit eurot ning sama suur on võlgnevus tarnijatele.