Viljandimaa üritused esmaspäeval, 19. veebruaril

ÜRITUSED

Viljandimaa vähihaigete tugirühma üritus on 19. veebruaril kell 12 Posti tänav 20, Viljandi.

KINO

Centrumi kinos kell 12.05 «Bob Marley: One Love», kell 12.50, 15.25 ja 18 «Elu ja armastus», kell 14.30 «Kaunis pulm», kell 16.40 «Emma ja must jaaguar», kell 19 «Puhas õnn», kell 20.35 «Priscilla», kell 21.15 «Kõik me võõrad». Tallinna tänav 22, Viljandi.