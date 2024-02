Juhtkiri ⟩ Kuhu on noorel minna?

Mis ootab riigi nägemust mööda neid noori, kes riigigümnaasiumi ei mahu? Põhikooli lõpetanud lapsed peavad ju kusagil edasi õppima. See, et osa läheb olenevalt võimetest, huvidest ja tulevikuplaanidest kutsekooli ja teine osa gümnaasiumi, on loogiline. Muidugi, inimese elutee ei pea olema lineaarne ning aasta täpsusega kindlaks määratud, nii et täiesti loomulik on ka see, et mõni valib kutsekeskhariduse ja mõni mitte, mõni jõuab keskhariduseni alles kahekümnendates aastates täiskasvanute gümnaasiumis õppides ning võib pärast eksamite sooritamist ikka ülikooli astuda. See ei muuda aga olukorda, et pärast põhikooli lõpetamist on meil noored, kes soovivad edasisi samme astuda elus, kus pelgalt põhiharidusega ei ole enam aastakümneid suurt mitte midagi teha.