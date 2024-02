Ilus ja praktiline nöörkinnisega kott on ka tänapäeval hea abiline. Selles saab hoida lõngakerasid või tikkimislõngu, sinna võib korjata õunu või kastanimune. Lapsed leiavad kiiresti palju võimalusi, mida kotti pista. Kui tikkida kotile nimi, sobib see hästi ka sussikotiks. Iseõmmeldud kaunitest kirjudest kangastest kott on armas kingitus ning kindlasti vajalik kaaslane rahvariiete kandjatele.