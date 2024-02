Juhtkiri ⟩ Pole isegi enam obstruktsioon

Demokraatia normaalseks toimimiseks on vaja, et oleks arvamuste paljusus. Näiteks ei ole tingimata igas küsimuses vaja arutleda, kas vägivalda heaks kiita või mitte. Ent selleks ongi opositsioon ja koalitsioon välja mõeldud, et võimulolijad peaksid omi mõtteid ja otsuseid õigustama, selgitama ja põhjendama ning et kõlama jääks ka teisi arvamusi.