Fellini kohvikus olid sõbrapäeva õhtuks lauad kinni pandud juba möödunud nädalal. Pilt on tehtud kolmapäeva ennelõunal, mil Fellini peakokk Märt Õunap rahva saabumiseks valmistus.

Fellini kohviku juhataja Katrin Tuisk rääkis, et sõbrapäeva õhtuks said kõik lauad broneeritud nädala alguses. «Ilmselt on sõbrapäev inimestel ikkagi südames ja väga tähtis.»