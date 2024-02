Nädala skandaal ⟩ Jaht Kõo jahiseltsi raha saladustele

Katuserahade jagamine on otsustatud ära lõpetada. Vastakaid arvamusi on need algusest peale tekitanud ja nendele piirkondlikele tegevustoetustele antud nimigi on ju terav ja pilklik. Nüüd on siis lahvatanud järjekordne katuserahadega seotud skandaal, nimelt on kapo esitanud Tõnis Möldrile, kes on endine Keskerakonna ja praeguseks ka endine Isamaa liige, kahtlustuse altkäemaksu võtmises. Väidetavalt tegutses ta põhimõttel «Sina annad raha meile, meie anname sellest natuke tagasi».