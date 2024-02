Meil on vaja, et kõik inimesed pingutaksid, aga hea eeskuju najal on seda alati lihtsam teha. Ja pingutama me peame, sest kaheksa kvartalit majanduslangust tähendab, et mitte kellelgi ei ole lihtne. Mitmel pool lahvatanud või jätkuv sõda tähendab, et mitte kellelgi ei ole meel tulevikule mõeldes ülemäära helge. Pessimismi pole mõistagi mõtet langeda ning paljud polegi langenud, aga kuskil kuklas on ikka need kõige kehvemad mõtted.