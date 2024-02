Juhtkiri ⟩ Punane ja must

Kas kaks sündmust on omavahel seotud või mitte, pole esialgu teada, kuigi juhtunus on palju sarnast. Mustla mälestustahvlile oli punase värviga tõmmatud rist, aga lähemalt vaadates oli näha, et soditud oli ka musta värviga. Sinimägedes olid kurjategijad mälestusmärkidele pritsinud punast värvi, nii et neil oli üks külg üleni punane, ning tagaküljele pihustanud musta värviga haakristi ja punasega X-märgi.

Mälestusmärkide lõhkumises ja rüvetamises ei ole mitte midagi erakordset, Venemaa korraldab sedasorti rünnakuid kaitsepolitsei kinnitusel kõigis Balti riikides ning küllap on ka kasutatavad sümbolid ja värvigamma sama. Nii et see võis olla juhus, et mitmele venemeelsele inimesele tuli korraga sama mõte. On ju 2. veebruar Tartu rahu aastapäev ning kui tahta vaenu ja meelehärmi külvata, siis vahetult enne seda on just sobiv hetk. Sellistest tegudest jagatakse vestlusgruppides ja foorumites pilte ning alati polegi vaja kõrgemalt poolt tulnud käsku, piisab omaenese inspiratsioonist.