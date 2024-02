Keskkonnaagentuuri eluslooduse peaspetsialist Christel Rose Bachmann ütles, et nahkhiirte püsielupaiku looduses seiravad asjatundjad igal talvel, kuid vabatahtlike abi palutakse talvituvate nahkhiirte vaatlemisel eelkõige oma kodu lähiümbruses.

«Kõige suurem tõenäosus nahkhiiri leida on keldrites, aga ka mahajäetud hoonetes. Seire eesmärgiks on teadvustada, kellega me oma territooriumi jagame, ja hinnata keldrite olulisust nahkhiirte talvituspaigana,» kõneles ta. «Vabatahtlikus seires osalemine annab võimaluse õppida tundma liike ning panustada oma kodukoha looduse uurimisse ja selle heasse käekäiku.»