Ekraanipildiga manipuleeritav mass

Tänapäeval piisab kuulujutu levimiseks ekraanitõmmisest, kus pole näha ütleja nime või ametit. Piisab sellest, kui öeldu on küllalt «naljakas», et «lastekarjal» tekiks tung edasi saata. Jagavad ka kaaslased ja nende kaaslased. Vahest pole suur ­uudis, et tänapäeval võid sa loole pilditöötlusprogrammide abil või osavalt lõigatud ekraanikuvade põhjal lisada mida tahes.