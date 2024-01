Viljandi turu parklas hakkas jaanuari keskpaigast kehtima uus kord: kella 6–18 tohib seal autot parkimiskellaga hoida kaks tundi, kauemaks jääjal või kellata parkijal on oht trahvi saada.

Linnavalitsuse õigusteenistuse juhi Margit-Marit Raudsepa sõnul on uue parkimiskorra kehtimahakkamisest möödunud aeg näidanud, et ikka on autojuhte, kes unustavad parkimiskella välja panna.