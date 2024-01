Olümpiamedali poole rühkiv odaneiu otsib tikutulega sponsorraha

Viimasel kolmel aastal on Tugi saanud sihtasutuselt Noored Olümpiale 10 000 eurot aastas ning olümpiakomiteelt saab ta veel C-kategooria toetust, mis on iga kuu 1250 eurot. Nagu ta Sakalaga kõneldes nentis, lähevad need summad suuresti korteriüüri tasumiseks ja elamiskulude katteks, ent katta tuleb ka treenimise ja lõunalaagritega seotud kulud. Ettevõtetele on ta tänavu juba kirju saatnud, aga enamasti on tulnud eitav vastus. Positiivselt on palvele vastanud Mulgimaa firma Metest Metall ja mullu toetas ka Nuia PMT. Samuti on seni abi tulnud kahelt Tugi treeneri Magnus Kirdi varasemalt toetajafirmalt.