Leedukate eestvedamisel asutati paar kuud tagasi osaühing Unisend Eesti, et haarata osa siinsest pakiautomaadiärist.

Konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu nentis, et pakiautomaatide äri on Eestis vaba ja iga uue tulija ees on uks avatud. Mingeid erireegleid selles valdkonnas kehtestatud ei ole, tegevuse alustamise kohta tuleb lihtsalt teha märge majandustegevuste registris.