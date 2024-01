ESTONIAN GEM FACTORY ⟩ Viljandi töökojast maailma tippu: vääriskivilihvija võistlustöö hinnati kõrgustesse

Estonian Gem Factory eestvedaja, vääriskivilihvija Sander Priks teenis mainekal võistlusel oma tööga maailmas teise koha. Nagu ta ise ütles, on ta alati olnud seda meelt, et kui midagi teha, siis teha seda nii hästi kui võimalik. "See kivi on tõestus, et kui on piisavalt tahtmist, saab ka maailma tippu," lausus ta.

Foto: Marko Saarm