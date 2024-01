Nädala õppetunnid ⟩ Tulid tundidest, mis jäid andmata

Jääb üle loota, et haridustöötajad ja valitsus jõuavad ometi kokkuleppele ning asi ei jää üksnes lubaduste ja omavalitsustele veel mõne lisakoorma selga ladumise tasemele. Õpetajate nõudmistega võib nõustuda või mitte, aga õpilastele mõeldes on vaja, et õppetöö jätkuks ning et õpetajad ei teeks seda kokkusurutud hammastega. Nagunii on praegu ilmselt terve hulk õpetajaid, kelle peas küpseb mõte «See õppeaasta jääb mul viimaseks, aitab küll».

Õppimiskogemus see kahtlemata on ning kes ikka võiksid olla paremad õpetajad kui õpetajad ise. Esiteks on selge, et eestlased suhtuvad ametiühingutesse küll leigelt – ilmselt kuna mineviku traumad pole veel päriselt paranenud –, ent ametiühingud tähendavad, et niisama kurtmise asemel on võimalik sõnade taha massi jõud panna. Teiseks peavad ametiühingud, kui nad soovivad sellele massile jõudu anda, hoolitsema oma rahakoti eest. Sõtta ilma suure sõjakassata ju ei minda.