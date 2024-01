Nädala pilet ⟩ On see, mida jälle ostma peab

Liikuvusreformi on suuresti varjutanud õpetajate streik, mis paraku samuti esmaspäeval algas. Ehk oligi nüüd esimesel päeval natuke vähem sõitjaid, mis aitas bussidel ikka enam-vähem graafikus püsida? Õpetajate streik omakorda on jäänud ühe teise riiklikult olulise küsimuse varju. Nimelt: kes, kuidas, kellega ja millal läheb presidendi vastuvõtule ja kes sinna ei lähe?

Ma ei arva sugugi, et alati ja kõigile peaks tasuta lõunaid jagama, kuid võttes arvesse, kui vähesed bussisõitjad kuukaarti või piletit ostma hakkavad, pole ma kindel, kas see mäng ikka väärib küünlaid. Seda enam, et tasuta ühistransport kaotati ju eesmärgil, et hakatakse arendama nõudepõhist ühistransporti ja seda põhimõttel, et ühistransport peab eelkõige olemas olema ja mitte tingimata tasuta.