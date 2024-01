Vaba mõte ⟩ Tühistatud 101 ehk Riigikogu taandumine

Võib-olla tõesti annab Alar Karis oma otsusega riigikogu pisendamisele hoogu juurde, aga pigemini tundub, et riigikogu on ennast ise sel moel pisendanud, et presidendil ei ole enam argumenti kõiki 101 liiget endale külla kutsuda. Terve selle koosseisu vältel on riigikogu suutnud töötada nii, et sellest seltskonnast on Eesti eluolu tähtsa osa korraldamisel lihtsalt üle astutud. Põhiliselt on seda teinud valitsus, kel enda väitel pole olnud teist võimalust, ja koalitsioon on seda lubanud.